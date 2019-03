Pd, Graziano: “Nessun commissariamento del partito nella città di Vibo”

"Il Partito democratico della citta' di Vibo Valentia non e' stato commissariato e non lo sara'. Resta pienamente in carica il coordinamento cittadino e non e' in atto alcuna prova di forza tra componenti. Ho semplicemente chiesto al segretario provinciale di coordinare il tavolo di confronto e di riferire al commissario regionale di volta in volta. L'obiettivo e' impedire fughe in avanti che danneggiano il partito". Lo dichiara in una nota il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Marzo 2019 14:36