Soddisfazione della Fai Cisl di Catanzaro-Vibo-Crotone per l'accordo col gruppo Callipo

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Fai Cisl di Catanzaro-Vibo-Crotone - in una nota a firma congiunta del Segretario Generale Francesco Fortunato e dei Segretari Territoriali Daniele Gualtieri e Felicia Galati - a seguito del nuovo importante accordo sottoscritto con il gruppo Callipo, che prevede uno stanziamento di un milione di euro come misura di welfare aziendale a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie. Dopo l'accordo sottoscritto qualche mese fa per l'erogazione del premio di produttività di 800 euro a lavoratore, la Giacinto Callipo Conserve alimentari S.p.a. e la Fai Cisl hanno sottoscritto un nuovo protocollo che consentirà l'erogazione di prestiti a tasso agevolato (1%) per fare fronte alle esigenze dei circa 200 dipendenti, da quelle familiari, a quelle per la casa, a quelle sanitarie. Un importantissimo contributo dell'azienda a sostegno dei propri lavoratori, nel solco degli strumenti di welfare che la Fai Cisl ha sempre ritenuto strategici, perché dimostrano la concreta attenzione del gruppo Callipo alla tutela e alla valorizzazione del proprio capitale umano, che va ben oltre gli aspetti strettamente contrattuali. L'attenzione alle problematiche che riguardano le famiglie dei dipendenti, la disponibilità a sostenerle nei momenti di necessità, attraverso relazioni sindacali responsabili innovative e partecipative, dimostra la lungimiranza e l'intraprendenza dell'intero management, che rende partecipi i dipendenti nelle dinamiche aziendali, rafforzando la loro capacità di lavorare con senso di responsabilità e spirito di appartenenza. In una realtà difficile come la Calabria, in cui è pure consolidato lo strumento del premio di produttività, è stato segnato un importante passo avanti con la concessione di questo mutuo a tasso agevolato di cui l'azienda si è fatta garante, e ciò è motivo di grande orgoglio per la Fai Cisl che grazie alla fiducia dei lavoratori associati e all'ottimo lavoro delle tre RSU presenti in azienda, ha assunto un ruolo importante all'interno del gruppo Callipo anche per la capacità di mettere al centro del proprio operato la realizzazione di importanti misure di welfare aziendale.



"Il protocollo siglato nell'azienda del gruppo Callipo è il frutto del lungo e intenso lavoro di confronto tra la Fai Cisl di Catanzaro-Crotone e Vibo Valentia e un'azienda calabrese conosciuta a livello nazionale e internazionale. Questo è un esempio concreto e innovativo di welfare aziendale a favore dei lavoratori all'interno del comparto dell'industria alimentare", sono queste le parole espresse dal Segretario Generale della Fai Cisl Calabria Michele Sapia.