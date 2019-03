Vibo, sabato convegno sulla figura del poeta e scrittore Pasquale Enrico Murmura

Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 9.30, Palazzo Santa Chiara ospiterà il convegno incentrato sulla figura del poeta e scrittore Pasquale Enrico Murmura;

l'evento, dal titolo "Cultura e società a Monteleone di Calabria agli inizi del XX secolo", è promosso dalla Fondazione Antonino Murmura, e vedrà la partecipazione di alcune figure di spicco del panorama culturale calabrese.

Di seguito il Progrmma completo:

Ore 9.30

Apertura dei lavori

GILBERTO FLORIANI (Direttore SBV – Responsabile organizzazione del Convegno)

Introduce

MARIA MURMURA FOLINO (Presidente dell'Associazione Pro Fondazione Antonino Murmura)

Saluti autorità

Interventi:

FRANCESCA GAROFFOLO CANTAFIO (Presidente Convegno di Cultura "Maria Cristina di Savoia")

MARIA LIGUORI BARATTERI (Presidente "Società Dante Alighieri")

ROSELLINA NARDO (Presidente Associazione "Radici per il Futuro")

Relazioni:

GIACINTO NAMIA (Presidente A.I.C.C. Vibo Valentia)- "L'opera di Pasquale Enrico Murmura"

LUIGI M. LOMBARDI SATRIANI (Antropologo)- "Pasquale Enrico Murmura e gli studi demologici nella Calabria tardo Ottocentesca e primo Novecentesca"

FRANCESCO MORABITO (Scrittore) - "Pasquale Enrico Murmura e il contesto familiare"

FULVIO LIBRANDI (Etnologo) - "Il pianto di Primo: Murmura e il dolore"

FILIPPO SALLUSTO (Storico della letteratura) - "D'Annunzio e il nazionalismo"

Ore 15.00

MARIA D'ANDREA (Archeologa)- "Cultura archeologica, ricerca e legislazione in Calabria tra la fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento"

FILIPPO RAMONDINO (Direttore Archivio Storico Diocesano) - "Chiesa e società a Monteleone nei primi decenni del XX secolo"

FRANCESCO CAMPENNI'(Storico) - "Gli studi di antichità nella Monteleone di fine Ottocento e inizi Novecento"

KATIA MASSARA (Storico) - "Politica e società in Calabria e nel Vibonese tra Otto e Novecento"

FOCA ACCETTA (Storico) - "Libera nos Domine. Catastrofi, guerre e fratture sociali nel monteleonese agli albori del Novecento"

VITO TETI (Antropologo) - "Elites intellettuali, cultura e mondo popolare nella Monteleone di fine Ottocento e inizi Novecento "

Durante il Convegno verrà allestita una mostra sul poeta e verrà proiettato il documentario "Il giovane solitario" diretto da FRANCESCA MURMURA. Reading di ALBERTO MICELOTTA.