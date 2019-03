Amministrative Vibo Valentia, il candidato sindaco Luciano incontra i cittadini della zona di Vena Superiore

"Il candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio 2019 Stefano Luciano – nel proseguire la campagna di ascolto dei cittadini – nel pomeriggio di ieri ed insieme ad altri rappresentanti politici ed al già vicepresidente della Provincia, Giuseppe Policaro, si è recato a Vena Superiore, presso Contrada Vaccaro, per raccogliere le testimonianze dirette di coloro che abitano in questa zona, in merito alle problematiche della stessa. I cittadini a colloquio hanno evidenziato e lamentato una serie di situazioni precarie , nello specifico relative alla totale assenza della fornitura del gas (per la quale è stata già avviata una apposita raccolta firme) ed all'insufficienza di quella idrica, alla mancanza di illuminazione che pone il conseguente problema della sicurezza, alle cattive condizioni del manto stradale, all'assenza di un'apposita pensilina destinata all'attesa dei mezzi pubblici. Tra gli altri problemi, anche il randagismo sempre più diffuso, la totale incuria del verde pubblico, il ripristino di un campetto sportivo di zona inutilizzabile per le condizioni in cui versa, la mai iniziata raccolta differenziata e l'assenza di controlli che rende il territorio pericoloso ed espone i suoi abitanti a seri rischi. Luciano - preso atto delle segnalazioni dei cittadini - ha assunto l'impegno di tenerne conto nell'articolazione del proprio programma relativamente alla nuova amministrazione". E' quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso candidato sindaco di Vibo Valentia Stefano Luciano.

