34enne si schianta contro guard rail nel Vibonese: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Si è schiantato a folle velocità contro un guard-rail nei pressi del bivio che conduce alla frazione Longobardi di Vibo. Il 34enne è uscito miracolosamente illeso dal sinistro. Soccorso dai carabinieri, è stato poi trasferito in ospedale, dove è stato trovato con un tasso alcolico nel sangue pari a 2,85 mg/l , oltre il limite massimo consentito. Per giovane è cosi' scattata la denuncia alla Procura di Vibo Valentia per il reato di guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata.

Dettagli Creato Venerdì, 01 Febbraio 2019 18:54