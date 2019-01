Cade amministrazione comunale a Vibo, Mangialavori (FI): “Avviare confronto politico”

«Considerata la nuova situazione amministrativa che riguarda il Comune di Vibo Valentia, e preso atto della necessità di fare appello a tutte le forze sane e responsabili della città, sento il dovere civico di fare la mia parte al fine di avviare un percorso politico in grado di ripensare radicalmente il futuro di Vibo. Per queste ragioni, mi farò promotore, già dalla prossima settimana, di un confronto con le associazioni e le varie forze politiche della città, al fine di individuare il progetto – e le persone più adatte per la sua realizzazione – che potrà determinare il superamento di questa complicata fase della vita di Vibo Valentia». Lo dichiara il senatore e coordinatore provinciale di Forza Italia Vibo, Giuseppe Mangialavori.

Dettagli Creato Martedì, 29 Gennaio 2019 16:09