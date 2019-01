Il vicepresidente del Csm in visita al Tribunale di Vibo Valentia: “Qui la giustizia ha tanti problemi”

"La giustizia a Vibo Valentia ha tanti problemi. Problemi di magistrati perche' abbiamo bandito adesso il posto per il procuratore della Repubblica, per il presidente del Tribunale, per il presidente della sezione penale e dovrebbero arrivare risposte entro poche settimane. Nel nuovo palazzo di giustizia, invece, ci sono problemi logistici e di riscaldamento e andremo a verificare. Li' non e' competenza nostra , pero' proveremo a chiedere al ministro di verificare la possibilita' di fare presto. I lavori, mi dicono, dovrebbero essere a buon punto. Ho trovato a Vibo tanti giovani. Sono venuto qui e li ho ringraziati perchè fanno un lavoro encomiabile, giudici di prima nomina che si assumono delle grosse responsabilita' in un territorio complesso come è questo qui a Vibo. Provero' nei miei limiti anche a motivarli perche' c'e' bisogno che loro sappiano che il Csm sta insieme a loro e li supporta". Lo ha affermato oggi il vice presidente del Csm David Ermini in visita al Tribunale di Vibo Valentia.

Dettagli Creato Lunedì, 28 Gennaio 2019 19:30