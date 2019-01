Nicotera (VV), Macrì (Lega): “6 mesi di buonsenso al governo”

"Domenica 27 Gennaio, si è svolta anche a Nicotera in Piazza Cavour la campagna di informazione con gazebo indetto dal Ministro degli interni Matteo Salvini a livello nazionale per divulgare ciò che è stato realizzato negli ultimi 6 mesi di governo.

Il coordinatore cittadino Antonio Macrì si dice "soddisfatto della "Gazebata del Buonsenso", svoltasi alla presenza di molti militanti e del coordinatore della LEGA per la provincia di Vibo Valentia Antonio Piserà, con il quale sono stati già avviati vari progetti per Nicotera.

Tante sono state le persone che si sono recate presso la postazione della LEGA per elogiare l'operato del Ministro degli interni. In particolare, si è parlato di: immigrazione, sicurezza, pace fiscale, flat tax, ma anche del rientro in Italia del terrorista Cesare Battisti che da circa 30 anni scorrazzava per il mondo dopo aver commesso svariati omicidi.

La Lega è quel partito dove i militanti scendono per strada tra la gente, a raccogliere le istanze che ogni cittadino vuole portare all'attenzione degli organi di governoe a cercare di risolvere quelle che oggi sono le problematiche di ogni città, contribuendo con la presenza attiva e non con le parole come è stato fatto negli anni da chi ci ha preceduto.

Il coordinatore Macrì: "oggi abbiamo avuto la conferma che la popolazione nicoterese è stanca di tutte le mancanze che ha subito in passato la cittadina costiera.

Tanti i cittadini che hanno dimostrato interesse e voglia di aderire al progetto di Salvini che con la coerenza e la tenacia che lo contraddistinguono sta mantenendo, una dopo l'altra, le promesse fatte agli italiani.

E tutti si dicono soddisfatti e fiduciosi in un futuro migliore per tutto il Paese ITALIA.

Quello di cui ha bisogno questa città è un'inversione di rotta, che negli anni è stata quella delle chiacchiere e della distruzione di quello che un tempo fu Nicotera.

In vista delle amministrative, posso solo dire che non escludiamo nessuna delle ipotesi possibili per la nostra partecipazione a questa prova importantissima per l'avvenire della nostra amata NICOTERA.

Noi ci siamo, e sulla linea del nostro CAPITANO diciamo #DalleParoleaiFatti".