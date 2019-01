Neve, disagi nel Vibonese: caduta alberi e strade provinciali chiuse

Emergenza neve nelle Serre vibonesi. Numerosi automobilisti in difficolta' sono stati soccorsi stamane dalle squadre dei volontari della Protezione civile di Mongiana. Diversi gli alberi caduti sul manto stradale a causa della neve. Tutti gli interventi di soccorso sono coordinati, da questa mattina, dal Centro polifunzionale di Protezione civile di Mongiana in costante contatto con l'Udp di Vibo Valentia e con la sala operativa regionale della Protezione Civile Calabria. A causa della neve e del ghiaccio oggi sono rimaste chiuse le scuole a Serra San Bruno, Mongiana, Fabrizia, Nardodipace e Spadola. Diverse le strade provinciali chiuse per la neve.

