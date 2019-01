I carabinieri salvano poiana reale nel Vibonese

Accasciata a terra e con diverse ferite infette. Sono le condizioni in cui un cittadino ha trovato e consegnato ieri sera ai carabinieri di Limbadi un esemplare di poiana reale, rapace protetto dalla legge appartenente alla famiglia delle Accipitridae. L'animale, secondo quanto riporta l'Ansa, trovato nelle campagne di Limbadi, presentava ferite da arma da fuoco provocate dal tentativo di catturarlo da parte di alcuni bracconieri. I carabinieri hanno deciso di accudire la poiana per la notte, custodendola nei locali della Stazione di Limbadi e disinfettandole le ferite. L'animale e' stato poi trasferito in una struttura medica specializzata di Vibo Valentia, dove gli sono state prestate le prime cure. Nei prossimi giorni la poiana sara' trasferita nel Centro recupero animali selvatici (Cras) di Catanzaro per completare l'iter riabilitativo, concluso il quale verra' liberata nelle campagne di Limbadi.

Dettagli Creato Mercoledì, 09 Gennaio 2019 13:36