Incidente su A2, auto contro guardrail: intervengono i vigili del fuoco

Disagi alla circolazione nel pomeriggio sull'autostrada A2 del Mediterraneo per un incidente verificatosi poco prima dello svincolo di Pizzo, in direzione sud, nel tratto interessato da lavori di ripristino. Il conducente di un'auto, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. L'uomo, un 58enne, e' rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. L'uomo e' stato poi soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale ed i tecnici dell'Anas.

Dettagli Creato Mercoledì, 02 Gennaio 2019 17:23