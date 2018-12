San Costantino Calabro (VV), allaga appartamento anziano per rapinarlo: "bottino" da 30 euro

Ha messo in atto uno stratagemma che ha richiesto del tempo per arrivare ad appropriarsi della misera somma di 30 euro e finire per essere denunciato dai carabinieri con l'accusa di rapina. Protagonista un uomo di 41 anni di San Costantino Calabro, F.G., giu' noto alle forze dell'ordine, che la sera del 22 dicembre scorso ha agito ai danni di un anziano, suo compaesano. L'indagato, denunciato in stato di liberta' perche' mancava la flagranza di reato, usando una grondaia esterna, e' salito sino ad un locale abbandonato al piano superiore rispetto a quello dove vive l'anziano ed ha otturando il lavabo di un bagno per far cadere l'acqua nell'appartamento sottostante. Quando l'anziano se ne e' accorto e' uscito sul pianerottolo dove ad attenderlo c'era F.G. che l'ha spinto riuscendo a prendere 30 euro da un cassetto della cucina. I carabinieri di San Costantino e della Compagnia di Vibo sono poi risaliti all'autore della rapina grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza.

Dettagli Creato Mercoledì, 26 Dicembre 2018 12:42