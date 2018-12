San Nicola da Crissa (VV), la “Stella del Sud” si attiva per la solidarietà

A San Nicola da Crissa, nel Vibonese, ritornano le iniziative natalizie, una serie di eventi organizzati in sinergia tra il Comune, la parrocchia, le associazioni locali, cooperativa Sirio, periodico La Barcunata e la formazione di calcio che milita in Seconda categoria. Tra gli organizzatori c'è anche la cooperativa Stella del Sud che ha deciso di partecipare alle iniziative in programma per sensibilizzare la popolazione alla solidarietà. Il sodalizio sannicolese è molto impegnato nell'ambito sociale, in particolare visti i progetti attuati nel corso degli oltre alla gestione dei centri di accoglienza per immigrati.

Stella del Sud che si è contraddistinta nella prima iniziativa in programma ieri, la partita del cuore tra i ragazzi dei centri di accoglienza e la squadra di calcio del San Nicola da Crissa. Un lavoro di sinergia con l'amministrazione comunale diretta dal sindaco Giuseppe Condello e con il parroco padre Michele Cordiano con l'intendo di raccogliere dei fondi da destinare alle persone bisognose. Il programma, al quale parteciperà attivamente la Stella del Sud, oltre alla partita di ieri e la slitta di Babbo Natale di sabato scorso prevede: La calata di Babbo Natale accompagnato dagli zampognari in programma oggi, il concerto degli "Strosck band" del 27, la cena di solidarietà il 28 dicembre, una tombolata per il 29 di dicembre, la presentazione del periodico "La Barcunata" per il 30, per chiudere con la gira a Reggio Calabria e Mammola per il 4 gennaio.

Le dichiarazioni del Presidente Nicola Marchese:<>.