Tagliano legna nel Parco delle Serre, tre arresti nel Vibonese

Sono stati sorpresi dai carabinieri nel Parco naturale regionale delle Serre mentre tagliavano abusivamente della legna e sono stati arrestati. E' successo in localita' Ariola di Gerocarne in un vivaio gestito dall'azienda "Calabria Verde" dove i militari dell'Arma hanno bloccato un 23enne, un 20enne e un 18enne tutti di Gerocarne sorpreso a caricare e portare con se' oltre quattro quintali di legna. Comparsi gia' stamane dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il giudice ha convalidato gli arresti e, in attesa dell'inizio del processo, ha rimesso in liberta' i tre in mancanza di esigenze cautelari.

Dettagli Creato Sabato, 22 Dicembre 2018 17:59