Associazione Valentia e Centro Commerciale Vibo Center donano giocattoli a bambini del reparto di pediatria

"Trovare qualcuno a cui donare il cuore è il più bel regalo che possiamo farci. Questo il pensiero dei partecipanti all'iniziativa di questa mattina, che hanno voluto regalare un sorriso ai bambini in ospedale.

Infatti in completa sinergia i giovani dell'associazione Valentia, il direttore del Vibo Center Daniele Ventrice e la Piripicchi animazione, si sono recati nel reparto di pediatria di Vibo Valentia, donando giocattoli nuovi e tanti sorrisi". Lo si legge in una nota di Associazione Valentia e Centro Commerciale Vibo Center.

"Un momento non privo di emozioni per i giovani degenti, che hanno abbracciato le mascotte dei Pj Mask, accogliendo con molto stupore il regalo portato in dono da Babbo Natale ed i palloncini modellabili da parte di un "elfo".

Un ringraziamento sentito da parte dei promotori dell'iniziativa va alla Direttrice Generale Asp dott.ssa Angela Caligiuri, al direttore Sanitario Aziendale Dot. Michelangelo Miceli ed al Direttore di Pediatria e neonatologia Dot. Salvatore Braghó, che hanno abbracciato la nostra volontà di regalare gioia ed un sorriso ai bambini".