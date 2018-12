Vibo, Carabinieri “Babbo Natale” si cala da tetto per sorprendere i bambini

Un evento gioioso ha caratterizzato la base militare "Luigi Razza" dei Carabinieri. I comandanti dei reparti ricadenti su Vibo Valentia e Provincia hanno infatti organizzato per le famiglie dei propri collaboratori un momento di festa in cui scambiarsi gli auguri e stare insieme. Cosi' tra musica, intrattenimento e pietanze, i bambini hanno potuto provare il clima di forte coesione che caratterizza gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. La serata si e' conclusa con l'arrivo di un Babbo Natale speciale, un militare dello Squadrone eliportato "Cacciatori di Calabria", che con una fune si e' calato dal tetto della palazzina entrando, per la loro gioia e sorpresa, nella sala gremita di bambini e dispensando regali a tutti.

Dettagli Creato Sabato, 22 Dicembre 2018 13:25