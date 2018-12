Evasione fiscale per 700 mila euro: sequestrati beni a impresa del settore turistico-alberghiero del Vibonese

Beni mobili e immobili per un valore di 700 mila euro sono stati sequestrati per equivalente dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Vibo Valentia ad un impresa operante nel settore turistico - alberghiero e della ristorazione e al suo legale rappresentante che e' stato denunciato per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'attivita' di indagine dei finanzieri del comando provinciale di Vibo Valentia ha portato alla luce un'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e Iva per un importo di oltre 700 mila euro. Inoltre e' stato accertato che il legale rappresentante della societa' ha conseguito un illecito profitto, quantificato in oltre 135 mila euro.

Dettagli Creato Giovedì, 20 Dicembre 2018 11:48