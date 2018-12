Manovra, Mangialavori: “Presentato emendamento di 200mila euro per Tropea”

Fondi per il Comune di Tropea. È la richiesta avanzata al governo dal senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Il parlamentare ha presentato un emendamento alla manovra finanziaria dedicato alla cittadina della Costa degli Dei. Nel provvedimento, infatti, è prevista una spesa di 200mila euro per i lavori di rifacimento di Piazza Vittorio Veneto.

«Credo – ha commentato il senatore – che sia doveroso un contributo a favore di quella che è un'opera strategica per Tropea, oggi di gran lunga la cittadina più rinomata e turisticamente attrattiva di tutta la Calabria».

