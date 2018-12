Vibo, si dimette l’assessore al bilancio

L'assessore comunale al Bilancio di Vibo Valentia, Giuseppe Macri', ha rassegnato le dimissioni dalla giunta guidata dal sindaco Elio Costa. Lo riporta l'Agi. Le dimissioni seguono il ritiro dalla stessa giunta comunale da parte di tre assessori comunali di Forza Italia espressione del senatore, nonche' coordinatore provinciale di F.I., Giuseppe Mangialavori. L'assessore dimissionario Giuseppe Macri' era entrato in giunta cinque mesi fa su indicazione del gruppo consiliare "Liberamente", espressione dell'ex consigliere regionale Pietro Giamborino. Lo stesso gruppo politico che nelle settimane scorse aveva fatto registrare le dimissioni del consigliere comunale Carmela Valia, in aperta polemica con il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori la cui proposta di far rimettere le deleghe ai suoi assessori, ma al tempo stesso salvare il sindaco Elio Ciosta, era stata ritenuta dal consigliere "priva di senso e frutto di strategie politiche dissennate".

Dettagli Creato Lunedì, 17 Dicembre 2018 19:50