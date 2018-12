Pizzo (VV), al via verifiche di vulnerabilità sismica per quattro scuole

"Avviate le verifiche di vulnerabilità sismica sulle scuole di Pizzo". È quanto comunica l'assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Maria Pascale, che rende noto l'avvio dei controlli ingegneristici in quattro istituti - Marina, Marinella, via Nazionale e piazza della Repubblica - grazie alla fruizione di un finanziamento statale di 34mila euro finalizzato proprio ad effettuare prove specifiche sui materiali da costruzione e verificare la vulnerabilità degli edifici in caso di scosse telluriche.

"Inoltre – spiega Pascale – è già stato approvato, sempre a favore di Pizzo, un finanziamento di 250mila euro per la progettazione dei lavori che dovranno essere effettuati in base alle verifiche che verranno fatte in questi giorni. Un nuovo bando statale, infine, assegnerà le risorse per gli interventi così determinati".