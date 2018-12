Furgone distrutto dalle fiamme a Soriano (VV)

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto, a Soriano Calabro, un furgone di proprieta' di un uomo del posto. Indagini per risalire alla natura del rogo sono state avviate dai carabinieri della stazione di Soriano Calabro. L'episodio si e' verificato nella tarda mattinata di oggi nei pressi del campo sportivo comunale dove il mezzo era parcheggiato. Il luogo dove si e' verificato l'incendio e' poco distante dal centro abitato.

Domenica, 09 Dicembre 2018