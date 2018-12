“Il diritto degli anziani a vivere bene e in salute”: martedì iniziativa Spi-Cgil a Vibo Valentia

"Il diritto degli anziani a vivere bene e in salute": è questo il titolo scelto per l'iniziativa organizzata dal sindacato dei pensionati, lo Spi-Cgil Area Vasta di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che martedì 11 dicembre alle ore 16.00 si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Vibo Valentia. Nel corso dell'iniziativa si discuterà anche di assistenza e cure adeguate, dei tempi lunghi delle liste di attesa che obbligano al ricovero in cliniche o case di riposo private, con conseguenti costi che pregiudicano la condizione economica, ma anche delle inadempienze di istituzioni pubbliche e private nei confronti di persone anziane non autosufficienti e/o dei loro familiari, e soprattutto dei diritti sanitari. All'iniziativa, presieduta da Gianfranco Pugliese, coordinamento Spi-Cgil Area Vasta, interverranno il consigliere regionale Michele Mirabello, presidente della III° Commissione Regionale Sanità, Luigi Tassone, presidente della Conferenza dei Sindaci, Franco Grillo, segretario Fp-Cgil Area Vasta, Raffaele Mammoliti, Segretario generale Cgil Area Vasta, e Gianni Dattilo, Segretario generale Spi-Cgil Area Vasta.

