In giro con coltelli a serramanico: tre denunce a Vibo Valentia

Li hanno sorpresi, in distinte attivita', con indosso coltelli a serramanico con lame comprese tra i 7 e i 15 centimetri. Tre persone, tutte con precedenti di polizia, sono state denunciate per porto abusivo di arma da taglio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia. I provvedimenti sono stati adottati nel corso del servizio di controllo del territorio predisposto in occasione delle festivita' dell'Immacolata. I coltelli, tutti di genere vietato, sono stati sequestrati. Le persone denunciate, sottoposte a controllo in distinte circostanze, non hanno mancato di manifestare ai militari la loro sorpresa per il provvedimento adottato nei loro confronti.

Dettagli Creato Domenica, 09 Dicembre 2018 10:38