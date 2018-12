Vibo, Rotary: Lo Torto presidente 2020/21

Sarà Nicola Lo Torto il Presidente del Rotary club di Vibo Valentia per l'anno 2021/22.

Il giovane professionista è stato eletto alla prestigiosa carica nell'ultima assemblea del club storico della città. Succederà, quindi, al dott. Tito Rodà (anno 2019/20) e all'avv. Giulio Capria (anno 2020/21) già eletti negli anni passati, per consentire, come di consueto all'interno del club, la realizzazione delle attività basate su un piano triennale.

Il Presidente eletto ha così commentato l'elezione: "Il mio lavoro sarà ispirato dai principi Rotaryani che hanno portato il fondatore del Rotary International, Paul Harris, a creare il club più prestigioso al mondo".

Nicola Lo Torto si è detto, ancora, "Onorato del prestigioso incarico e desideroso di potere guidare lo storico club service cittadino proprio in un momento in cui le statistiche certificano drammaticamente che Vibo Valentia vive anni di particolare disagio economico e sociale tali da essere l'ultima provincia di Italia per qualità della vita e dei servizi offerti".

Una figura quella di Lo Torto, che sia in campo professionale, come segretario della Camera Penale di Vibo Valentia, è altresì, da anni presente anche in campo sociale rivestendo attualmente la carica di presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Vibo Valentia, assicurando il suo massimo impegno per la città: "Certo che Vibo, anche grazie al prezioso contributo che il Rotary Club saprà fornire alla città, ha tutti i requisiti per potere riaffermare i fasti del passato".

Il Rotary club di Vibo Valentia, fondato nel 1960, è da sempre presente con progetti ed iniziative ad elevato impatto sociale costantemente attento a fornire collaborazione specie alle fasce più bisognose della nostra città.