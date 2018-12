Vibo, il 5 dicembre si vota per il congresso della Fnsi

Domani, mercoledì 5 dicembre, a Vibo Valentia, i giornalisti della provincia saranno chiamati a votare per le elezioni di 14 Delegati Professionali e di 9 Delegati Collaboratori della Calabria al XXVIII Congresso della Stampa Italiana, in programma a Levico Terme (Trento) dal 12 al 14 febbraio 2019; di 1 Delegato Pensionato della Calabria al VII Congresso dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati in programma a Roma dal 22 al 24 gennaio 2019; di 9 consiglieri regionali dell'Arga Calabria; 12 consiglieri regionali del Gispe Calabria; 12 consiglieri regionali dell'Unci Calabria e del presidente, di 5 consiglieri professionali, 3 consiglieri collaboratori, 1 revisore dei conti professionale, 1 revisore dei conti collaboratore e 1 revisore dei conti esperto dell'Ussi Calabria.

Le operazioni di voto si svolgeranno all'hotel 501 con inizio alle ore 10. Il seggio rimarrà aperto fino alle ore 18. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti al Sindacato Giornalisti della Calabria.

Nell'occasione, raccogliendo le sollecitazioni di molti giornalisti della provincia, verranno raccolte le adesioni per rilanciare il Circolo Vibonese della Stampa.

Su base volontaria, ogni iscritto all'Ordine dei giornalisti e al Sindacato Giornalisti della Calabria (di cui il Circolo è diretta emanazione) può chiedere l'adesione al Circolo versando la quota simbolica di 1 euro. La sottoscrizione si rende necessaria per ricomporre l'Assemblea generale che provvederà ad eleggere il Consiglio direttivo e le relative cariche statutarie (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e consiglieri) ed i Revisori dei conti.

Sottoscrivendo l'adesione, si acquisirà, quindi, il diritto a partecipare alle procedure elettive che saranno convocate dai rappresentanti vibonesi eletti negli organismi del Sindacato Giornalisti della Calabria: Maurizio Bonanno, Pier Paolo Cambareri, Tonino Fortuna, Cristina Iannuzzi, Karen Sarlo, Concetta Schiariti. Commissione, questa, designata dal Consiglio direttivo del Sindacato Giornalisti della Calabria in occasione della sua recente riunione.

La decisione di chiedere ai colleghi l'adesione al Circolo in occasione delle elezioni Fnsi trova origine da motivazioni abbastanza evidenti: nel corso della giornata sarà possibile entrare in contatto diretto con un corposo numero di colleghi i quali, spesso, per motivi professionali non riescono a trovare il tempo necessario ad avviare una interlocuzione sui temi legati alla nostra categoria.

E' prevista una consistente partecipazione alle elezioni dei delegati al Congresso nazionale Fnsi ed ai gruppi di specializzazione.