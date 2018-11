Vibo, l’assessore Marrella: “ Votata la variazione di Bilancio per il reperimento delle somme utili all’asilo nido comunale”

"Ogni promessa è debito..." Come garantito dal Sindaco in consiglio comunale prima dell'apertura delle scuole, l'asilo nido, fiore all'occhiello del comune di Vibo, ha aperto i battenti in maniera puntuale e rimarrà aperto fino alla fine dell'anno scolastico .

La scuola dell'infanzia, infatti, opera a pieno ritmo, dal lunedì al sabato anche in orario pomeridiano già dal 17.09.2018.

"Sin dall'atto dell'insediamento, immediatamente prima del mese di agosto, mi sono attivata- riferisce l' Assessore Maria Concetta Marrella- per il reperimento delle somme utili a garantire la fruibilità del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico. Tanto si è reso necessario poiché al momento dell'apertura nelle casse comunali non vi erano le somme sufficienti per far si che l'asilo operasse a pieno regime fino alla chiusura dell'anno. Il primo affidamento, infatti, prevedeva l'apertura fino al mese di marzo e, solo grazie al costante lavoro dell'amministrazione comunale, verrà garantito il servizio fino a giugno. La variazione di bilancio votata lo scorso 28 novembre dalla maggioranza consiliare che sostiene il sindaco Costa, che mi sento di ringraziare, ritengo, anche a nome di tutte le famiglie i cui figli frequentano l'asilo, ha previsto le somme necessarie per la prosecuzione della gestione. Il lavoro sinergico degli attori coinvolti ha fatto il resto, mantenendo il medesimo servizio degli anni precedenti con costi inferiori. Tale considerazione assume un rilievo ancora più pregnante se si considera che per il corrente anno è stato, a differenza degli anni precedenti, il comune a farsi totalmente carico dei costi relativi alla predetta struttura senza aver potuto attingere ai fondi "distrettuali". Sono soddisfatta, conclude l'assessore, di aver portato a termine un'importante mission affidatami dal Sindaco. La soddisfazione è duplice in quanto per un verso sono felice che i nostri piccoli concittadini possano frequentare un'eccellente struttura pubblica fino alla fine dell'anno, per l'altro perchè mi auguro che mantenendo le promesse fatte si possano riportare i cittadini a credere nelle istituzioni".