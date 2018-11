Segreteria Pd, Mirabello: “Nel Vibonese 42 circoli su 50 sostengono Zingaretti”

"Prosegue in maniera molto positiva il lavoro di radicamento dei comitati 'Piazza Grande' in provincia di Vibo Valentia. Da una rapida verifica emerge un dato politico molto interessante e significativo. In effetti, proprio in queste ore abbiamo potuto verificare come gia' 42 circoli su 50 abbiano aderito e sottoscritto un documento a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti alla carica di segretario nazionale del Partito Democratico".

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Michele Mirabello, che aggiunge: "Questo dato, eclatante nella consistenza numerica - prosegue - accompagnato da un risveglio di passione ed interesse, ci fa ben sperare in ordine alla possibilita' di mettere in campo una campagna congressuale che parli finalmente ai territori e che rilanci una nuova visione del partito democratico nel paese e nella nostra terra di Calabria. Ovviamente nelle prossime settimane i comitati ed il coordinamento provinciale 'Piazza Grande' si faranno carico di organizzare una serie di iniziative sul territorio con l'obiettivo di rilanciare contenuti ed idee di buona politica e di raggruppare e dispiegare tante energie positive presenti sul territorio e desiderose di misurarsi con una nuova stagione politica del partito democratico".