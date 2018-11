Il tartufo di Pizzo premiato nella kermesse "Città d'Italia"

Successo per il Tartufo di Pizzo, con un riconoscimento, conferito, Domenica 18 Novembre a Reggio Calabria, durante la manifestazione "Città Italia, viaggio attraverso le identità territoriali", dal presidente dell'Accademia delle Imprese Europea, Giuseppe Ariobazzani, il "Marchio PIT" (Prodotto Identitario Territoriale). Durante la manifestazione tutti i partecipanti hanno assaggiato il Tartufo insieme ad altri prodotti tipici locali, tra cui un sorbetto al gusto di "Annona", un frutto tropicale che in Italia si produce solo tra Bagnara Calabra a Roccella Jonica, prodotto ed offerto dalla Gelateria Cesare di Reggio Calabria del Maestro Gelatiere Davide Destefano.

Il Marchio PIT è uno strumento che permette di seguire il prodotto attraverso tutte le fasi della filiera. Il riconoscimento, dato alla Bottega del Gelato, di Pasquale Monteleone, si tramuta anche in un riconoscimento per la tradizione gelatiera di famiglia e di tutta la cittadina.

Non è il primo riconoscimento per Pasquale Monteleone, in questi anni, da quando ha avviato la sua attività in proprio. Quest'ultimo arriva non solo per la professionalità con la quali si contraddistingue, nel lavoro e nella selezione dei prodotti, ma anche grazie ai rapporti intrapresi che hanno creato nuove opportunità per formarsi ed aggiornarsi, e migliorarsi andando sempre più alla ricerca della perfezione nel processo di creazione del prodotto finale: il gelato artigianale.

Pasquale Monteleone ringrazia tutti attraverso questa dichiarazione "Ringrazio tutti i miei clienti, affezionatissimi, che con i loro complimenti mi gratificano costantemente. Risultati e riconoscimenti che mi motivano sempre più a far meglio e a portare avanti il nome della gelateria di Pizzo, arte rinomata a livello internazionale".