Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, domani incontro al Sistema Bibliotecario Vibonese

Proseguono le iniziative della Questura nell'ambito del progetto "Questo non è amore", nell'approssimarsi del 25 novembre, "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne".

Nel pomeriggio di domani, incontro presso il Sistema Bibliotecario Vibonese.

In collaborazione con il Presidente del centro culturale, è stato organizzato un incontro-dibattito sul tema della violenza di genere. Ospiti della serata la giornalista Paola Bottero, Anna Maria Scarfò, vittima di una violenza di gruppo a Taurianova (RC), Matilde Spadafora, madre di Roberta Lanzino, uccisa a Cosenza, e animatrice dell'omonima Fondazione, nonché la sociologa Giovanna Vingelli.

Il pubblico sarà composto da rappresentanti delle Istituzioni locali, degli studenti, della Associazioni antiviolenza, e da rappresentati della Polizia di Stato, compresi alcuni Allievi che frequentano il corso di formazione presso la locale Scuola Allievi Agenti.

Un momento di incontro diretto con la sofferenza di chi, in prima persona ha subito violenza e di chi per la violenza ha perduto un figlio, il tutto moderato da chi del fenomeno ha fatto oggetto di studio al fine di ricercarne le cause ed arginarne l'espansione.