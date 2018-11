Il Rotary Vibo Valentia in visita a Serra San Bruno

Alla riscoperta del territorio calabrese nell'ambito del progetto "riconosciamoci". Il secondo appuntamento del Rotary club Vibo Valentia si è svolto nei giorni scorsi a Serra Sam Bruno, grande centro delle Serre Vibonesi ricco di storia e cultura tutta da scoprire. Accolti con grande senso di ospitalità dal Sindaco Luigi Tassone e guidati ottimamente da Paolo Reitano, i soci del Rotary club Vibo Valentia, presieduto dall'avvocato Sonia Lampasi, dopo i saluti e le reciproche presentazioni istituzionali nella sala del primo cittadino, hanno avuto il piacere di scoprire la ridente cittadina montana in un percorso a piedi attraverso le numerose chiese. Qui la guida ha illustrato il patrimonio artistico-monumentale presente soffermandosi sulle opere d'arte di illustri artisti e artigiani locali. I presenti hanno potuto riflettere sulla grande operosità del popolo serrese che può vantare illustri tradizioni di tessitrici, ricamatrici, marmisti, scultori e altri illustri artisti e artigiani. In definitiva la visita è stata ancora una volta l'occasione di conoscere realtà poco note ai più.

"Un plauso al sindaco, alla guida Paolo Reitano e a tutta l'amministrazione – sottolinea la Lampasi - per il grandissimo lavoro di recupero e divulgazione della cultura serrese effettuato in questi anni". La giornata non poteva che concludersi con un pranzo a base di funghi e infine con l'amaro serrese.