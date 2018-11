La Camera di Commercio di Vibo sostiene le imprese green che parteciperanno a Firenze Bio

"Cambiano i gusti, si evolvono le tendenze e la Camera di Commercio di Vibo Valentia è pronta a cogliere le nuove sfide e a coinvolgere e sostenere le imprese locali in iniziative interessanti di promozione e sviluppo in ambito locale come anche nel panorama nazionale e internazionale. In quest'ottica l'Ente sta valutando di co-finanziare l'allestimento di uno spazio collettivo nell'ambito della 2^ edizione di FIRENZE BIO-MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI BIOLOGICI, per la SALUTE e la BELLEZZA – che avrà luogo a Firenze presso la Fortezza da Basso dal 15 al 17 marzo 2019. Allo scopo di predisporre apposita procedura di partecipazione, è stato pubblicato sul sito istituzionale www.vv.camcom.it, nella sez. News, l'avviso per consentire alle imprese vibonesi di manifestare il loro preliminare interesse all'iniziativa, comunque entro e non oltre il 18 Dicembre p.v., secondo le modalità specificatamente indicate".

"I settori di riferimento sono quelli dell'agroalimentare, della biocosmesi, di produzione o di commercializzazione di prodotti con certificazione biologica o biodinamica di origine calabrese.

Al fine di favorire la partecipazione all'evento delle imprese interessate, la Camera di Commercio sosterrà circa il 50% delle spese complessive di acquisizione ed allestimento dell'area comune (presunta in 70 mq). Restano a carico di ciascun partecipante, comunque, tutte le spese di viaggio, alloggio e logistica. La Mostra mercato è a ingresso libero ed è prevista la vendita diretta al pubblico. Per il presidente della camera di Commercio Antonio Catania è "Un'occasione importante per le imprese vibonesi di entrare in una rete che coinvolge piccole e grandi aziende e i produttori locali; una realtà fatta di soggetti che si scambiano informazioni e opinioni, riflettono e discutono sul BIO e che, in particolare, offrirà più occasioni di business agli operatori". Parte delle tre giornate di questa seconda edizione di FIRENZEBIO sarà, infatti, dedicata al contatto diretto con operatori del settore, appositamente invitati a partecipare alla manifestazione. Le aziende avranno la possibilità di condurre incontri e colloqui in spazi dedicati al B2B, nonché di organizzare eventi riservati nei prestigiosi spazi della Fortezza da Basso – come cocktail, cene, meeting aziendali. La Mostra sarà anche più attrattiva per il pubblico che oltre alla possibilità di degustare i prodotti in vendita troverà un'offerta di ristorazione varia e di alta qualità". E' quanto si legge in un comunicato della Camera di Commercio di Vibo Valentia.