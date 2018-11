Vibo, la Polizia incontra gli studenti. Tra i banchi di scuola contro violenza e soprusi

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico "Berto". Nell'aula magna, oltre 80 ragazzi di varie classi hanno ascoltato con interesse e partecipazione le tematiche sviluppate dal gruppo di esperti della Questura di Vibo Valentia e dagli Allievi che frequentano il 202° corso di formazione presso la locale Scuola Allievi Agenti.

Stamattina analogo incontro è avvenuto con gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale "Galilei".

Entrambi gli eventi rientrano nel quadro delle iniziative intraprese dalla Questura in relazione al progetto "Questo non è amore" e in vista del 25 novembre, "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne". Scopo degli incontri con le Scuole è quello di sensibilizzare i giovani al rifiuto di ogni forma di prevaricazione nei confronti di donne, minori e fasce deboli.

Erano presenti, su invito dei Dirigenti Scolastici, rappresentanti dell'Associazione antiviolenza "Le Foglie di Dafne", che hanno condiviso con i ragazzi esperienze dirette e vicende di vita tratte dal quotidiano rapporto con le categorie più deboli.