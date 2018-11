Vibo, “Alberi per il futuro”: domenica l’iniziativa ecologica del Movimento 5 Stelle

"Alberi per il futuro": questo il nome dell'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle, in collaborazione con l'associazione Gianroberto Casaleggio, che si terrà domenica 18 novembre dalle nove e mezza nell'area del parco urbano di località Feudotto a Vibo Valentia. L'evento anticipa di pochi giorni la celebrazione della "Giornata Nazionale degli Alberi", in programma mercoledì prossimo. L'iniziativa pentastellata ha già ricevuto il plauso e il sostegno politico del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ed è stata resa possibile grazie alla disponibilità dimostrata dal sindaco Elio Costa e dall'assessore al ramo Antonella Sette.

Nel parco urbano di località Feudotto, gli attivisti del Meetup "Vibonesi in MoVimento" (e tutti i cittadini che volessero parteciparvi), alla presenza del deputato 5 stelle Riccardo Tucci, provvederanno alla piantumazione di 34 specie arboree donate alla città da Calabria Verde e provenienti dal vivaio forestale di Ariola. Più dettagliatamente verranno messe a dimora, secondo un piano concordato coi tecnici del Comune di Vibo Valentia, 15 Lagestroemia Indica, 11 Jacaranda e 8 Callistemon Citrinus.

"La forestazione urbana oltre a soddisfare un bisogno estetico è una delle misure di mitigazione necessarie a combattere l'inquinamento e i cambiamenti climatici. Lo scorso anno, grazie all'iniziativa 5 stelle #alberiperilfuturo in 67 città italiane migliaia di cittadini hanno messo a dimora oltre 23.000 nuovi alberi e arbusti. Piccoli alberi che iniziano a crescere. Chi pianta un albero mette radici nel futuro" si legge nella nota del meetup "Vibonesi in Movimento – Amici di Beppe Grillo".