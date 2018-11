L’8 novembre terza tappa delle “Giornate regionali della scuola”a Vibo Valentia

Sarà l'Auditorium della Scuola di Polizia di Vibo Valentia la sede in cui domani, giovedì 8 novembre, a partire dalle ore 9:30, si svolgerà la terza tappa delle "Giornate regionali della scuola".

L'evento si inserisce nel calendario di incontri sui territori con le scuole calabresi promossi dalla Regione Calabria con la condivisione e il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Obiettivo dell'iniziativa, voluta dal presidente della Regione Mario Oliverio in accordo con l'Assessore regionale all'Istruzione Maria Francesca Corigliano, è quello di incontrare le scuole calabresi sui propri territori e nel contempo stimolare il confronto sulle esigenze ma anche sulle potenzialità che la scuola offre, presentando al pubblico progetti e performance artistiche, teatrali, musicali a cura degli studenti di istituti di ogni ordine e grado.

Nel corso delle manifestazione, che si concluderà nell'arco della mattinata, saranno consegnate le targhe al merito ai dirigenti scolastici andati in pensione nell'ultimo anno, come segno di gratitudine per il servizio prestato al mondo della scuola calabrese.

Considerata l'importanza dell'incontro si pregano i colleghi giornalisti di partecipare all'incontro e di dare adeguata pubblicizzazione alla manifestazione.