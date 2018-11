Vertenza vigilanza, Filcams Cgil Vibo Valentia: “Raggiunto un primo importante risultato”

"Benché la vertenza che vede coinvolto l'Istituto di Vigilanza notturna e diurna di Catanzaro non possa dirsi ancora del tutto conclusa, un primo importante risultato è stato comunque raggiunto. Dopo le tante mobilitazioni, proteste e scioperi che hanno impegnato la Filcams-Cgil di Vibo Valentia per veder ristabilite le regole e le norme, che servono anche a garantire la sicurezza dei lavoratori e condizioni di lavoro dignitose e soprattutto un salario giusto e retribuito, per 14 vigilanti si è potuta trovare una soluzione occupazionale. Dodici di loro, infatti, impiegati nel servizio di sicurezza presso la Eni Progetti e la Eni depositi costieri, sono stati assorbiti dalla nuova azienda "La Torpedine Srl; ulteriori due unità, impiegate nel servizio di portierato, invece, sono state assorbite dall'azienda "Global Service". Per quanto ci riguarda, come sindacato, possiamo ritenere questo primo passaggio soddisfacente, poiché non ha ulteriormente intaccato i livelli occupazionali ed allo stesso tempo ha significato assicurare la tutela dei lavoratori. Consideriamo, dunque, questo primo passaggio come un risultato positivo dovuto all'azione costante e attenta del nostro sindacato e siamo certi che le relazioni con queste due aziende saranno proficue e nell'unico interesse di svolgere un buon servizio in piena serenità e garanzia per i lavoratori. Nella speranza, inoltre, che a breve si possano portare a giusta risoluzione anche le posizioni degli altri lavoratori interessati dalla delicata vertenza, come Filcams-Cgil assicuriamo tutto il nostro impegno e la nostra abnegazione a continuare la nostra battaglia senza arretrare di un millimetro per il giusto riconoscimento dei diritti dei lavoratori". Lo afferma Pinuccia Cosmano (Segretaria Filcams-Cgil Vibo Valentia).

