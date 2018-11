“Giornate regionali della scuola”, giovedì 8 novembre terza tappa a Vibo Valentia

Si svolgerà giovedì 8 novembre, alle ore 9:30, la Giornata regionale della Scuola a Vibo Valentia, nell'Auditorium della Scuola di Polizia.

L'evento è compreso nel calendario di incontri sui territori con le scuole calabresi promossi dalla Regione Calabria, con la condivisione e il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'idea, dell'Assessore regionale all'Istruzione Maria Francesca Corigliano, in accordo con il Presidente Mario Oliverio è quella di incontrare le scuole calabresi sui propri territori e nel contempo stimolare il confronto sulle esigenze ma anche sulle potenzialità che la scuola offre, presentando al pubblico progetti e performance artistiche, teatrali, musicali a cura degli studenti di istituti di ogni ordine e grado.

Alle giornate celebrate a Crotone e Cosenza nelle scorse settimane, segue la tappa di Vibo Valentia, aperta a scuole di tutta la provincia.

Nel corso delle manifestazione, che si compirà nell'arco della mattina di giovedì 8, saranno consegnate le targhe al merito ai dirigenti scolastici andati in pensione nell'ultimo anno, come segno di gratitudine per il servizio prestato al mondo della scuola calabrese.