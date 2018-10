Uomo trovato in stato confusionale nel Vibonese, arrestato per evasione dai domiciliari

I militari della Stazione di Soriano Calabro hanno soccorso un uomo in stato confusionale, e dopo alcune ricerche hanno scoperto che si trattava di un 53enne, originario di Castrovillari, che stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Scigliano. Per il 53enne, quindi, sono scattate le manette con l'accusa di evasione. Ancora non è chiaro il motivo circa la sua presenza nel centro cittadino, i carabinieri stanno portando avanti le indagini.

Dettagli Creato Sabato, 27 Ottobre 2018 19:35