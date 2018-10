25 ottobre: sesto anniversario dall’uccisione di Filippo Ceravolo, vittima innocente della ‘ndrangheta

Si terrà giovedì 25 ottobre a Soriano Calabro (VV), la giornata in ricordo di Filippo Ceravolo, giovane di soli diciannove anni, vittima innocente brutalmente ucciso dalla criminalità organizzata.

Era la sera del 25 ottobre del 2012 quando Filippo chiese un passaggio ad un compaesano per poter tornare a casa. Il giorno dopo si sarebbe dovuto svegliare presto per aiutare il papà al mercato, come faceva sempre. Filippo era un gran bravo ragazzo, voluto bene da tutti, amante del calcio e un gran lavoratore, orgoglio di mamma e papà.

A pochi chilometri di distanza però, in una zona che si chiama Calvario, i suoi sogni e il suo futuro sarebbero stati stracciati via da qualcuno che stava aspettando proprio quell'auto e che appena la vide passare, iniziò a sparare con un fucile caricato a pallettoni. Il vero obbiettivo dei killer era Domenico Tassone proprietario dell'automobile ma fu Filippo a cadere innocente, in quella guerra tra clan che da anni insanguina il vibonese.

L'agonia di Filippo durò poche ore, si spense nella notte insieme a tutti i suoi sogni di giovane uomo, tra lo strazio della famiglia e degli amici.

A sei anni dalla morte, Soriano, il paese natio del giovane, e tutta la provincia, vogliono ricordarlo, stringendosi in un grande abbraccio intorno ai famigliari di Filippo per unirsi all' estenuante battaglia di richiesta di verità e giustizia che ancora gli sono negate, per riaffermare i valori della vita e dell'amore che la 'ndrangheta vorrebbe distruggere ma che continuano a brillare anche dopo la morte, per riscoprici tutti e insieme, portatori di una memoria viva e scomoda ma soprattutto, per gridare che i sogni e le speranze di Filippo continuano a vivere attraverso tutti coloro che lo ricordano.

Alle ore 17:30 si terrà la Santa Messa presso la chiesa di San Martino a Soriano. Al momento di raccoglimento e di preghiera, seguirà la presentazione del libro "Filippo, il richiamo dal silenzio" presso la sede della Biblioteca calabrese di Soriano. Un libro che non sole fa memoria ma che vuole richiamare l'attenzione su un caso ancora in attesa di verità e giustizia.

Come dice don Luigi Ciotti, presidente di Libera, "L'amore è la realtà vivente di ognuno di noi" ed è proprio l'amore dei suoi familiari e l'impegno di tutti noi che camminiamo insieme a loro facendo nostra la loro battaglia, che mantiene Filippo accanto ad ognuno e ognuna di noi.