Incidente stradale nel Torinese: muore 44enne vibonese

E' morto nella notte in ospedale il motociclista 44enne che ieri, a Rivoli, e' stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 48 anni. I due erano a bordo di una Harley Davidson che, in corso Levi, ha urtato un camion proveniente dalla direzione opposta. La passeggera, Ida Dentale, di Torino, e' morta sul colpo. Lui, Mario Demasi, originario di Vibo Valentia, era stato trasportato al pronto soccorso. Il conducente del camion e' stato ricoverato all'ospedale San Luigi di Orbassano.

Dettagli Creato Domenica, 14 Ottobre 2018 11:30