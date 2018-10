Vibo, Pirani (UIltec): "Eni acquisti e modernizzi locale sito Saipem"

"Eni a Vibo Valentia deve determinare l'acquisto e l'ammodernamento del locale sito Saipem e la ricostruzione dell'organico necessario, dalle attuali 140 a 200 unita'. Questa scelta sarebbe coerente con le dichiarazioni rilasciate ieri sera dall'ad di Eni, Claudio De Scalzi, dopo la riunione della 'cabina di regia' a Palazzo Chigi tra il governo e i vertici delle aziende pubbliche". Lo ha detto Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, dopo aver incontrato a Roma una delegazione calabrese del sindacato dell'Energia, della Chimica e del Tessile della propria organizzazione.

"Si e' parlato molto di assunzioni nuove ed investimenti aggiuntivi per far crescere l'economia - ha proseguito Pirani - e quale miglior occasione per dare un segno tangibile in questa prospettiva a favore del Meridione e della Calabria, in particolare. Ci attendiamo presto un riscontro positivo in tal senso".