Colpisce moglie con una zappa alla testa al culmine di una lite

Una donna di 65 anni, C.B., e' stata ferita alla testa dal marito M.S., di 67, al culmine di una lite avvenuta nelle campagne di Calimera, frazione di San Calogero. Secondo una prima ricostruzione, marito e moglie erano in un fondo di loro proprieta' quando e' nato il diverbio probabilmente per futili motivi. L'uomo, affetto da Alzheimer, avrebbe preso una zappa colpendo la donna. E' stato lo stesso anziano a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato la donna nell'ospedale di Vibo Valentia. La posizione del marito e' al vaglio dei carabinieri in considerazione delle sue condizioni ed anche in attesa di conoscere la prognosi con cui sara' giudicata la moglie che non sarebbe in gravi condizioni.

Dettagli Creato Domenica, 07 Ottobre 2018 20:17