Il sindaco di San Nicola da Crissa, Condello: "Il mio paese è isolato"

"Il mio e' un paese isolato". Lo afferma, in una nota, il sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello. L'alluvione dei giorni scorsi ha danneggiato chilometri di strade provinciali nel Vibonese ma soprattutto, prosegue la nota, un fronte franoso di circa duecento metri, tra Capistrano e Filogaso, ha ricoperto la sede viaria che rende praticamente impossibile raggiungere Vibo, Lamezia e la costa tirrenica. Il sindaco si e' rivolto al Comitato "Trasversale delle Serre - 50 anni di sviluppo negato" chiedendo di "rendersi promotore di un incontro urgente con la direzione Anas, fissando due punti all'ordine del giorno: la statalizzazione immediata della ex SS 110, che va ricostruita con dispendio di fondi non alla portata dell'ente Provincia, e l'accelerazione dei lavori di completamento della Trasversale tra Vazzano e Vallelonga". "Proprio la Trasversale delle Serre diventa, a questo punto, ancora di piu', una speranza concreta di uscire dall'isolamento per le aree interne del Vibonese" sostiene il Comitato, "che si fara' carico di sostenere in tutte le sedi le richieste del sindaco Condello".

Dettagli Creato Domenica, 07 Ottobre 2018 15:53