Due cartucce di fucile sul bancone: intimidazione a titolare di chiosco turistico a Capo Vaticano (VV)

Due cartucce di fucile sono state lasciate, a scopo intimidatorio, a Capo Vaticano, sul bancone del chiosco punto informazioni "Trenino del Capo" che organizza escursioni nella zona turistica, soprattutto in estate. La struttura e' attualmente gestita da Nicolino Lasorba, con precedenti di polizia. A trovare le cartucce e' stato proprio Lasorba, che si e' recato a Tropea, al Posto fisso della Polizia di Stato, per sporgere denuncia. Lasorba e' stato sentito dal dirigente della Squadra mobile al quale avrebbe riferito di non avere idea circa il movente del gesto intimidatorio. (Ansa)

Dettagli Creato Venerdì, 05 Ottobre 2018 14:42