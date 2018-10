La Corte d'Appello di Catanzaro dichiara incandidabili il sindaco di San Calogero (VV) e due ex assessori comunali

In base alla legge antimafia, il sindaco di San Calogero (VV), Nicola Brosio, e gli ex assessori comunali Domenico Staropoli (ex vicesindaco) e Antonino Stagno sono incandidabili. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Catanzaro, accogliendo il ricorso del ministero dell'Interno. I tre sono stati ritenuti dai giudici responsabili dello scioglimento degli organi elettivi dell'ente per infiltrazioni mafiose del 9 aprile 2013. Brosio si era poi ripresentato alle elezioni nel maggio del 2015 divenendo nuovamente primo cittadino, incarico che ricopre tuttora. Per i giudici, che si sono pronunciati dopo un annullamento con rinvio della Cassazione, appena il verdetto diverrà definitivo, i tre amministratori dovranno scontare un turno di incandidabilità nelle prima elezioni comunali, provinciali e regionali. Il sindaco Nicola Brosio, in questo caso, decadrebbe immediatamente dalla carica attuale. Per altri otto ex consiglieri comunali, di cui uno solo è stato rieletto, la Corte ha, invece, respinto la richiesta ritenendoli estranei ai motivi che hanno portato al precedente scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Dettagli Creato Giovedì, 04 Ottobre 2018 13:50