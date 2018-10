La Stella del Sud aderisce alla campagna Unicef “Ogni Bambino è Vita”

Anche la cooperativa sociale Stella del Sud nei giorni scorsi è scesa in piazza insieme all'associazione Maria Santissima della Consolazione e all'istituto comprensivo di Vallelonga per la raccolta fondi "Ogni Bambino è Vita", con cui l'Unicef finanzia i progetti prenatali e postnatali in 10 paesi: Bangladesh, Etiopia, Guinea Bissau, India, Indonesia, Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan e Tanzania, dove la povertà estrema causa gravi carenze nelle infrastrutture mediche e la mortalità per cause neonatali è tra le più alte al mondo. Molta la partecipazione nelle piazze in cui il sodalizio che si occupa di accoglienza agli emigrati era presente, che rafforza ancora di più il lavoro di integrazione dei richiedenti asilo. Le piazze in cui la Stella del Sud è stata presente sono state tre: piazza del Popolo a Brognaturo, Santa Maria a Serra San Bruno e piazza Marconi a San Nicola da Crissa. A partecipare tanti bambini del territorio, con analoga manifestazione anche in piazza del Popolo a Brognaturo e a Santa Maria a Serra San Bruno. Una collaborazione con le scuole molto importante, quella messa in campo dal sodalizio guidato da Nicola Marchese, viste le iscrizioni da parte degli immigrati ospiti delle strutture al nuovo anno scolastico. Infatti, alcuni di loro avranno la possibilità di studiare attraverso il Cpa, l'istituto "Einaudi" di Serra San Bruno con corsi diurni e serali. Sia Brognaturo che San Nicola da Crissa sono state nominate piazza Unicef da parte del coordinamento provinciale in occasione della campagna per la festa dei nonni e bambini Unicef in programma dal 29 settembre al 2 ottobre. I donatori hanno potuto acquistare dei giocattoli di legno, quelli di una volta: trottola, yo-yo, domino, realizzati per l'occasione, a fronte di un'offerta minima di 5 euro. Inoltre il tema della mobilitazione è stato quello della memoria e delle tradizioni. Per la Stella del Sud si tratta della seconda partecipazione a una campagna Unicef, in precedenza aveva aderito a "L'orchidea dell'Unicef per i Bambini" dello scorso mese di aprile, anche in quel caso dimostrando molta sensibilità verso le fasce più deboli.

Le dichiarazione del presidente della Stella del Sud Nicola Marchese:<<Ancora una volta ci siamo schierati dalla parte dei più deboli grazie a un progetto che vede coinvolte l'associazione di Brognaturo e la scuola di Vallelonga. I progetti dell'Unicef interessano alcuni paesi di provenienza dei nostri ospiti e vista la loro sensibilità hanno partecipato, anche per testimoniare le difficili condizioni che hanno lasciato alle spalle. La nostra presenza è molto significativa poiché il tema dell'accoglienza non guarda solo agli adulti ma anche e soprattutto ai bambini>>.