Duplice omicidio Loielo: Cassazione condanna all'ergastolo Bruno Emanuele e Vincenzo Bartone

Ergastolo per Bruno Emanuele, 45 anni, e Vincenzo Bartone, 49 anni, di Gerocarne: la condanna definitiva è stata emessa dalla Corte di Cassazione per il duplice omicidio dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Loielo (presunti boss dell'omonima cosca vibonese) avvenuto nell'aprile del 2002 mentre le vittime si trovavano in auto nei pressi dell'acquedotto di Gerocarne. "Fine pena mai" per Emanuele, ritenuto boss delle Preserre vibonesi. Sull'omicidio dei fratelli Loielo ha reso importanti dichiarazioni accusatorie il collaboratore di giustizia Tonino Forastefano, ex boss dell'omonimo clan di Cassano (Cs) che ha confessato di aver preso materialmente parte all'agguato insieme al suo alleato vibonese Bruno Emanuele.

La Fiat Panda dei fratelli Loielo venne crivellata da colpi di mitraglietta e kalashnikov. Un fatto di sangue che ha "ridisegnato" gli assetti mafiosi all'interno del locale di 'Ndrangheta di Ariola, frazione del comune di Gerocarne.