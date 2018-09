Nicotera, anche CasaPound nell'unica lista presentatasi

C'è anche un militante di CasaPound, (Antonio Francesco La Malfa), tra i candidati dell'unica lista presentatasi a Nicotera, in appoggio al candidato sindaco Pino Marasco. "Dopo il commissariamento dell'ente - dichiara il movimento in una nota - riteniamo importante poter dare il nostro contributo alla ripartenza della città, e per questo abbiamo proposto un nome che crediamo potrà contribuire al cambiamento". "Riteniamo dunque importante che i cittadini vadano a votare, per scongiurare l'ipotesi di un nuovo commissariamento qualora non venisse raggiunto il quorum e garantire la ripresa della città. Al nostro candidato - conclude la nota - gli auguri di in bocca al lupo, certi che potrà ben fare in questa tornata amministrativa".

Dettagli Creato Domenica, 30 Settembre 2018 13:39