Oliverio alla presentazione del primo resort Tui in Calabria

"Se il gruppo Tui, la più importante e prestigiosa società turistica integrata al mondo, mette piede in Calabria con un grande investimento commerciale dalle notevoli ricadute occupazionali con circa 400 posti di lavoro, vuol dire che la nostra regione sta entrando a pieno titolo nell'elite del turismo internazionale". Lo ha detto il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio durante la conferenza stampa di presentazione del primo Villaggio Club in Italia Tui Magic Life Calabria che sorgerà a Pizzo. All'incontro erano presenti anche Vincenzo Calafati, Dmc Tui in Calabria, Tui Magic Life Special Advisor; Andreas Pospiech, presidente Tui Magic Life e Francescantonio Stillitani, proprietario della struttura.

"Presto presenteremo i dati sui flussi turistici dell'estate 2018 – ha aggiunto Oliverio - ma posso già anticipare che supereremo il trend positivo dell'anno scorso. Stiamo lavorando per allargare l'accessibilità in Calabria con più di 30 collegamenti internazionali perché è la principale chiave di incremento nel settore turistico e a breve entreremo nella fase operativa di una strategia mirata a rafforzare le agevolazioni e gli incentivi in questo comparto grazie agli accordi che abbiamo siglato con il Mise e Invitalia. Parliamo di oltre 245 milioni di investimenti che rafforzeranno l'intero sistema e consolideranno questi processi positivi. Oggi dico benevenuta a Tui che conferma l'attenzione crescente degli investitori sulla Calabria. Da alcuni anni abbiamo coltivato questo accordo attraverso una fitta serie di relazioni che si sono finalmente concretizzati".

Durante l'incontro sono stati presentati i numeri di questo grande gruppo che a Pizzo aprirà una struttura della linea Magic Life Hotel, servita da maggio a ottobre da voli charter diretti in partenza dalla Germania e il Regno Unito sullo scalo lametino. "Il Tui Magic Life di Pizzo – ha dichiarato Andreas Pospiech, presidente Tui Magic Life – è il primo resort che si realizza in Italia. Sarà dotato di 641 camere e 1554 posti letto. Occuperemo circa 440 lavoratori e ogni rapporto di fornitura sarà a carattere locale. Ci siamo subito innamorati di questa location che ha una spiaggia incantevole e dei giardini meravigliosi, ma soprattutto è inserita in un'area fantastica con tante possibilità escursionistiche".

Nell'ambito della presentazione sono stati elencati alcuni numeri del gruppo Tui: 381 hotel di proprietà nel mondo, 1.600 agenzie in Europa, una flotta di 150 aerei, 20 milioni di clienti, 67 mila impiegati e 18,5 miliardi di euro di fatturato l'anno. "Soddisfatta la proprietà del resort rappresentata da Francescantonio Stillitani: "Con Tui stipuliamo un rapporto dalla durata ventennale e partecipiamo a questa grande operazione con un investimento di circa 10 milioni per adeguare il resort alle caratteristiche e all'esigenze del gruppo. Anche se c'erano tante società interessate alla nostra proprietà, credo che non potevamo fare scelta migliore. La Calabria da oggi avrà un ulteriore fiore all'occhiello nel turismo". All'incontro ha preso parte anche il Sindaco di Pizzo Gianluca Callipo.