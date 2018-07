Klaus Davi pubblica audio di Giuseppe Mancuso

Il massmediologo Klaus Davi pubblica l'audio di Giuseppe Mancuso "captato – si legge in una nota – durante un sopralluogo due settimane fa alla villa dei Mancuso a Limbadi per un servizio che uscirà nel format sulla Ndrangheta a cui sta lavorando. In quell' occasione Klaus Davi e la sua troupe hanno tentato intervistare il fratello di Emanuele Mancuso ( recentemente pentito ndr ), vale a dire Giuseppe, attualmente ai domiciliari per una serie di reati .Il giovane ha da subito negato l' intervista alla troupe di Davi ma si è lasciato scappare una battuta prontamente intercettata dai tecnici , chiaramente udibile nel video . ""Intimidazioni, querele, minacce, velate minacce a poco servono. Rispetto il giornalismo dei documenti che tanto contribuisce alla narrazione del crimine ... ma io mi diverto cosi, stando al fronte. E come abbiamo dimostrato nel Vibonese con i Mancuso e il boss Gianfranco Russo."

Ecco il link: https://www.youtube.com/watch?v=NyHsLHksAvQ