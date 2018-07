U.Di.Con. vince su Poste a Vibo Valentia: "Risultato importante per i consumatori"

"Ricordate gli investimenti di Poste Italiane sui fondi immobiliari comuni? Sono stati proposti a più riprese ed hanno fatto un buco nell'acqua – scrive in una nota il Responsabile Provinciale di Vibo Valentia, Pietro Marrella – in pratica, Poste, in questo caso, ha difettato sul mancato adempimento al dovere di informativa, inducendo di fatto piccoli consumatori verso investimenti ad alto rischio e tutt'altro che sicuri, facendo subire loro grandi perdite di denaro".

Un investimento non in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. Questo, di fatto, il risultato che hanno ottenuto i prodotti di Poste Italiane riguardanti i fondi immobiliari comuni. Le possibilità di guadagno si sono presto trasformati in una certa perdita economica.

"Questo è un risultato importante e dobbiamo ringraziare l'Avv. Alfredo D'Agostino, che ha ottenuto, per il consumatore in questione, un rimborso totale dell'investimento, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria – continua Marrella – da questo momento altri casi simili saranno seguiti dalla nostra sede Provinciale a Vibo Valentia e dall'Avv. D'Agostino. I consumatori potranno contattarci come sempre anche per tutte le altre tematiche legali sugli aspetti consumeristici".